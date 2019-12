Predsjednik DNS-a Marko Pavić, podnio je ostavku na stranačku funkciju. U saopštenju je naveo da to radi iz zdravstvenih razloga jer bi dalja aktivnost ugrozila njegovo zdravlje, pa i sam zivot.

Dragutin Rodić podnio je neopozivu ostavku na svoje stranačke funkcije u DNS-u. Razlog podnošenja ostavke je saznanje da je neopozivu ostavku podnio predsjednik DNS-a, te smatra da bi njegov politički rad u ovim okolnostima na navedenim stranačkim funkcijama bio bespredmetan.

Preko dvadeset godina sam intenzivno sarađivao sa predsjednikom DNS-a, od 2004. godine kao Generalni sekretar DNS-a, a od 2019.godine i kao zamjenik predsjednika DNS-a. Bavio sam se operativnim radom u okviru statutarnih nadležnosti, gradeći i provodeći politike DNS- a sa ogromnom većinom čestitih članova i simpatizera širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ta i takva politika omogućila je neprestani rast članstva, izbornih rezultata i omogućila da sa početnih dvadesetak hiljada glasova izraste u stranku koja je na posljednjilp izborima osvojila blizu 100.000 glasova za NSRS , 12 poslanika i 67000 glasova za PSBiH i jednog poslanika. Danas to više nije ta politika. Na sceni je borba za primat u stranci, i to na način kako se to u DNS-u nikada nije dešavalo.