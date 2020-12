Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je danas da je državni vrh njegove zemlje dobio ponudu za članstvo u Evropskoj ekonomskoj zajednici, ali da je to odbijeno jer ne postoji alternativa punopravnom članstvu u EU. On je to rekao na onlajn samitu EU – Zapadni Balkan u organizaciji tink-tenka “Prijatelji Evrope”, a prenijela državna agencija MIA.

“Neki od nas u regionu, a mogu da govorim samo za Sjevernu Makedoniju, dobili smo ponudu od veoma visokih funkcionera da postanemo članica Evropske ekonomske zajednice. Odmah sam odbio ovu ponudu zato što je ovaj način razmišljanja katastrofalan na dugi rok”, rekao je Pendarovski.

Pendarovski nije rekao odakle je došla ponuda, niti koje su druge zemlje u regionu dobile takvu ponudu, ali je naveo da su takvi prijedlozi “cirkulisali za vrijeme pripreme nove metodologije za pregovore sa EU”.

Kako je saopštio Kabinet predsjednika Sjeverne Makedonije, on je istakao da se stabilnost i bezbjednost regiona, kao i njegov demokratski razvoj, oslanjaju na evropsku perspektivu.

“Stvaranje vakuma u integraciji regiona može da bude iskorišćeno od drugih spoljnih sila. Zemlje članice EU imaju istorijsku šansu da daju doprinos evropskoj stabilnosti i prosperitetu”, rekao je Pendarovski.