Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je predstavio veliki set mjera kojima bi Hrvatska zaštitila ekonomiju od posljedica pandemije koronavirusa.

“Prije dvije sedmice podnijeli smo prvi paket ekonomskih mjera za pomoć ekonomiji ukupno težak 30 milijardi kuna. Naša je aktivnost bila brza. Prve su procjene razmjera ove krize veće od one krize 2008. godine. To je bila kriza finansijskog kapitalizma, a ova se kriza uspoređuje s velikom depresijom na kraju 20-tih godina prošloga stoljeća”, kazao je.

Plenković je rekao Vlada izlazi i s još jednim paketom mjera.

“U ovom trenutku odlučili smo čvrsto stati iza hrvatskih radnika, te iza hrvatske privrede. Mjera koju predlažemo jest da se ona mjera koja se koristi, a to je onih 3.250 kuna podrške, da se to za april i maj podigne na 4 hiljade kuna neto. Ujedno će država preuzeti teret doprinosa na tih 4 hiljade kuna, dakle otprilike 1.460 kuna po zaposlenom. To je ukupno 5.460 kuna. To je otprilike 8,5 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta. Ovo je poruka poslodavcima, sredstva su tu, ali se radnici moraju održati zaposlenima te se radna mjesta moraju očuvati”, izjavio je.

On je zatim objasnio kome je namijenjen drugi paket mjera.

“Ona ide prema poduzećima kojima je rad onemogućen ili znatno onemogućen. Oni će djelomično ili u cijelosti biti oslobođeni od poreznih obaveza za april, maj i juni. Riječ je o porezu na dobit, dohodak i na doprinose. One kompanije koje imaju pad prihoda između 20 i 50% imaju pravo na odgodu i na obročnu otplatu do 24 mjeseca bez kamata. Oni koji imaju manje od 20%, dovoljno su čvrsti da izdrže krizu”, naveo je on.

Dodaje i da oni koji imaju prihode manje od 7,5 miliona kuna, a to je 92 ili 93% svih hrvatskih preduzeća, a imaju pad prihod veći od 50%, njih će u potpunosti osloboditi plaćanja poreznih obveza.