U Banjaluci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sazvana na zahtjev Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

Na ovoj sjednici narodni poslanici entitetskog parlamenta trebalo bi da se izjasne o izjavama člana Predsjedništva BiH iz RS o proglašenju Odluke o prihvatanju Sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i o proglašenju zaključka o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, 2. i 3. marta 2020. godine veoma štetnim po vitalne interese RS.

U zahtjevu Dodika za održavanje sjednice navodi se da se radi o odlukama bez konsenzusa usvojenim na 9. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH.

U vezi posjete Mila Đukanovića BiH Dodik smatra da je posjeta u ovom trenutku nepovoljna po vitalni interes srpskog naroda i da bi ju trebalo upriličiti nakon okončanja krize u Crnoj Gori. Dodik navodi da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori prouzrokovao nastanak tenzija u regionu i rezultovao višemjesečnim okupljanjima pripadnika SPC.

“Kao srpski član predsjedništva BiH u ovom trenutku nisam mogao dati saglasnost za posjetu predsjednika Crne Gore koji je inicirao donošenje spornog zakona. To nije samo moje izdvojeno mišljenje već mišljenje cijelog srpskog naroda i građana RS koje predstavljam i koji saosjećaju sa više stotina hiljada pripadnika SPC u Crnoj Gori, kojoj se kroz implementaciju ovog zakona ugrožavaju vjerska prava i slobode”, naveo je Dodik.

On je obraćajući se na početku sjednice rekao da je Đukanović imao priliku da posjeti BiH ranije, ali da to nije učinio, te da on nije protiv posjeta – nego protiv posjeta u ovom trenutku.

On je zatražio potrebnu većinu da se potvrdi njegova odluka i da se usprotivi preglasavanju u Predsjedništvu BiH.

“Najava predsjednica Crne Gore da neće doći u posjetu zato što ima problema u BiH nas obavezuje da ostanemo dosljedni u povlačenju ove odluke”, kazao je Dodik i dodao je proglašenje ove odluke štetnom po interese RS-a važno za sveopštu srpsku solidarnost naroda i crkve.

Dodik je istakao da je glasao protiv Odluke o prihvatanju Sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu na teritoriji BiH jer smatra da je destruktivna po vitalne interese RS.

Navodi da bi donošenjem ove odluke pripadnici Frontex-a bili raspoređeni na granicu između BiH i Hrvatske, sa strane BiH.

“Ne možemo prihvatiti ovu odluku jer BiH, a naročito njeni entiteti RS i Federacija BiH ništa korisno ne bi dobili ovim sporazumom”, navodi Dodik i dodaje da bi, naprotiv, entiteti i kantoni u FBiH koji trpe i najveći pritisak migrantske krize bili suočeni sa značajno većim brojem migranata na svojoj teritoriji.

Dodik je u obraćanju rekao da je očigledno da će situacija u vezi migranata eskalirati, ali BiH nije učestvovala u izazivanju migrantske krize.

On je istakao da bi to dovelo i do povećanja troškova i pogoršanja bezbjednosti jer bi migrantima bio blokiran put ka Hrvatskoj.

“Snage Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu su veoma respektabilne, obučene i odlično opremljene, te bi granica bila kompletno zatvorena, a BiH pretvorena u jednu vrstu prihvatnog centra za migrante van granica Evropske unije”, navodi Dodik.

Smatra da bi bilo pametno nastaviti razgovore sa Frontex-om, ali da je potrebno zaštiti interese RS.

“Predlažem da pošaljemo poruku da smo spremni da razgovaramo uz jasne garancije zaštite naših interesa. Ne sporim da treba odbaciti ovaj sporazum, ali treba razgovarati o modifikaciji”, kazao je Dodik i dodao da pri dogovaranju ovog sporazuma nisu konsultovane nadležne bezbjednosne agencije u RS.

Na početku obraćanja u NS RS Dodik je posjetio na prethodnu posebnu sjednicu NSRS kada je između ostalog usvojen zaključak da NSRS obavezuje predstavnike RS u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu i do poništenja sporne odluke Ustavnog suda BiH vezano za poljoprivredno zemljište RS.

Poslanici će se posebno izjasniti o ove dvije odluke, a potrebna je dvotrećinska većina.