Na današnjoj redovnoj, zajedničkoj press konferenciji Vlade i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, Aida Pilav, predsjednica Kriznog štaba govorila o posljednjim testiranjima, klasterima, s naglaskom na klaster koji se odnosi na sastanak održan u Vladi FBiH, poručivši da se on zatvara jer je prošao period izolacije.

Po njenim riječima, do sada je ukupno izvršeno 272 testiranja u našem Kantonu, a to je podatak koji naše sugrađane interesuje. Znači da je otpilike deset posto od testiranih, zaraženo virusom.

Još jednom naglašava da se testiranja vrše po medicinsko epidemiološkim indikacijam. Ovaj omjer govori da oko 90 posto testiranih imaju simptome koje pripadaju influenci ili nekim drugim aktutnim respiratonim uzročnicima koji nisu nužno koronavirus.

Prema našim bazama podataka 1.962 osobe se trenutno nalaze u samoizolaciji, 1.152 naša sugrađana je izašlo iz samoizolacije jer je istakao period od 14 dana izolacije. Uglavnom se ovdje radilo o osobama kojima je ova mjera bila određena po povratku sa putovanja i boravaka u stranim zemljama.

Posebno ističe činjenicu da su mobilni timovi Doma zdravlja dobro uhodani i vrše testiranje u kućnim uslovima. Juče su napravili 61 test što znači da se radi intenzivno i da se odgovora svim postavljenim indikacijama.

Ona se osvrnula i na podatke o praćenju klastera.

„ Prva linija kontakata znači najveću izloženost i to podrazumijeva situaciju da se nalazite licem u lice sa osobom koja ima simptom na udaljenosti od 1,5 metar, niste zaštitećeni i boravite duže od 15 minuta. To je prva linija kontakata koja se prati“ pojasnila je dr Pilav. U prvom krugu se prate članovi porodice zaraženog pacijenta i najbliži saradnici koji su u malom prostoru boravili u gore navedenim uslovima. To su osnove tih klastera.