Svečana ceremonija povodom početka radova na dionici Počitelj – Zvirovići LOT 1 održava se danas u kasarni Dretelj u Čapljini.

Dionica Počitelj-Zvirovići LOT 1, u ukupnoj dužini od 10,1km, od izuzetne je važnosti za Hercegovinu, jer će njenom izgradnjom biti direktno autoputem povezan ovaj dio Hercegovine sa Međugorjem i Evropskom Unijom.

LOT 1 obuhvata trasu autoputa od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog LOT-a. Izvođač radova je kineska korporacija.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicionom bankom.

Na samoj ceremoniji o izgradnji ovog dijela dionice govor će održati Tang Hao, lider firme izvđača radova, Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija, Ji Ping, kineski ambasador u BiH, Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.