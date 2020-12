Dvadeset i četiri poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijela su Ustavnom sudu BiH zahtjev radi rješavanja spora s entitetom Republika Srpska, a koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korišćenje HE “Buk Bijela”, HE “Foča” i HE “Paunci” na rijeci Drini, opština Foča.

Poslanici traže od Ustavnog suda BiH da ponište odluke i rješenja Republike Srpske o davanju koncesije na vode koje pripadaju državi.

Kako su naveli, smatraju da je donošenje navedenih odluka, rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji, protivustavno.

Podnosioci zahtjeva su istakli kako smatraju da su vlasti entiteta Republika Srpska navedenim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i pravo države Bosne i Hercegovine da raspolaže državnom imovinom.

“Navedenim aktivnostima prekršene su i konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da riječna voda i riječna korita predstavljaju “javno dobro” koje čini dio državne imovine (imovina države BiH)”, poručili su poslanici.

Ustavni sud je u svojim prethodnim odlukama utvrdio da državna imovina ima poseban status, te da predstavlja odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Podnosioci zahtjeva su naveli da pravo raspolaganja državnom imovinom, pa i ovdje spornim vodnim potencijalima rijeke Drine, sve do donošenja zakona o statusu državne imovine na nivou BiH, ima isključivo država BiH. Svako drugo postupanje, posebno ovako jednostrano, dodali su, u suprotnosti je s Ustavom BiH, i treba se staviti van snage.

“Stoga, poslanici traže da Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji njihov zahtjev, utvrdi da navedeni akti entiteta Republika Srpska nisu u saglasnosti s Ustavom BiH i da isti prestaju da važe nakon objave odluke Ustavnog suda BiH u Službenom glasniku BiH. Radi sprečavanja štetnih posljedica koje bi pobijane odluke, rješenja i ugovori mogle proizvesti, poslanici su predložili da Ustavni sud BiH donese privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluka, rješenja i ugovora o dodjeli koncesija radi izgradnje hidro-energetskih potencijala na rijeci Drini do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu”, navedeno je u zajedničkom saopštenju.

Zahtjev dostavljen Ustavnom sudu BiH potpisali su poslanici Adil Osmanović, Alma Čolo, Denis Zvizdić, Safet Softić, Halid Genjac, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Edin Mušić, Damir Arnaut, Aida Baručija, Zlatan Begić, Enver Bijedić, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Vlatko Glavaš, Zukan Helez, Predrag Kojović, Dženan Đonlagić, Saša Magazinović, Mirjana Marinković – Lepić, Nada Mladina, Nermin Nikšić i Mirsad Kukić.