Gospodarstvo Republike Srpske suočilo se s prvim negativnim efektima pojave virusa korona jer domaća poduzeća ostaju bez komponenti koje dobivaju iz Kine zbog čega su ugroženi njihovi ugovori s tvrtkama iz EU.

Glasnogovornik Gospodarske komore Republike Srpske Vladimir Blagojević izjavio je za Srnu da su pojedine domaće tvrtke, koje izravno posluju s kineskim tvrtkama, došle u situaciju da su njihovi partneri u Kini zatvorili tvornice i u ovom mjesecu ne mogu očekivati isporuku komponenti koje koriste.

Prema njegovim riječima, to može dovesti do izravnog ugrožavanja ugovora koje tvrtke iz Republike Srpske imaju sa stranim partnerima, koji su uglavnom iz zemalja EU.

“Upravo zbog toga naše tvrtke mogu doći u nezgodnu situaciju da ne mogu ispoštovati ono na što su se obvezale ugovorima. To postaje potencijalna prijetnja i može dovesti do ugrožavanja ugovora koje naše tvrtke imaju sa inozemnim partnerima. Nažalost, na to ne možemo utjecati”, rekao je Blagojević.