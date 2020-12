U okviru PEN Centra Bosne i Hercegovine pokrenut je projekat Ženska čitaonica- mala književno kritička fabrika, u kojoj rade književne kritičarke i kulturne radnice iz cijele BiH. U narednim mjesecima pisaće o najnovijim djelima bosanskohercegovačkih, regionalnih i svjetskih književnica.

Po uzoru na međunarodni PEN, Odbor za spisateljice PEN Centra BiH postoji tek odnedavno i Ženska čitaonica je njegov prvi projekat. Projekat je pokrenut s ciljem da afirmira književnost koju našim prostorima, ali i u svijetu pišu žene.

“Imate možda jednu dnevnu novinu koja se bavi književnom kritikom i to je sve. To je posao koji se više ne plaća tako da se dešavalo u proteklim godinama da i kad se pojave mlade i talentovane kritičarke i isto tako kritičari da oni naprosto vrlo brzo odlaze drugim poslovima jer je to nešto od čega ne mogu živjeti”, istakla je Lejla Kalamujić.