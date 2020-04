Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je da će se vratiti na teren jači, poslije povrede zbog koje je pauzirao najveći dio sezone.

Pogba je podvrgnut operaciji stopala i nije igrao od 26. decembra. On se dobro oporavlja i trebalo bi da se priključi saigračima kada se nastave treninzi koji su, kao i sezona, prekinuti zbog pandemije koronavirusa.

“Već treniram sa loptom. Bio sam frustriran dugo vremena. Sada sam skoro gotov i samo mislim o povratku na teren i treninzima sa ekipom. Nikada mi se ovako nešto nije dogodilo u karijeri, ali uvijek sve prihvatam na dobar način. To me čini gladnijim da se vratim na teren i dobro igram, ali i to mi pokazuje koliko volim fudbal”, rekao je Pogba, prenio je Skaj.

On je ove sezone igrao u samo osam utakmica.

“Ne znam koliko ljudi zaista znaju šta se dogodilo. Povrijedio sam stopalo tokom utakmice sa Sautemptonom. To je bilo u ranoj fazi sezone i vukao sam tu povredu dugo, trenirao sam i pokušao da igram tako. Poslije toga sam saznao da je došlo do preloma. Nosio sam gips i išlo je dobro, suviše dobro. Kost je postala veća i kada sam se ponovo vratio na teren, igrao sam dvije utakmice protiv Votforda i Njukasla i ponovo sam nešto osjetio”, naveo je Pogba.

“Zbog toga sam morao na operaciju. Sada ne osjećam nelagodu i nadam se da ću se vrlo brzo vratiti na teren”, dodao je francuski fudbaler.

Spekulisalo se da će Pogba tokom ljeta napustiti Old Traford, ali je trener Ole Gunar Solšer u više navrata rekao da računa na njega.