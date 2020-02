U Drvaru još jedna smjena predsjedavajućeg Opštinskog vijeća. Samo dva mjeseca nakon što je izabrana, s te funkcije je smijenjena Jasna Pećanac iz Socijalističke partije, a novi predsjedavajući Vijeća je ponovo Milan Kunić iz SNSD-a koji je istu tu dužnost obavljao i do prije dva mjeseca.

Tko bi dolje, sad je gore. To bi se moglo kazati i za SNSD-ovca Milana Kunića koji se, samo dva mjeseca nakon što je smijenjen sa funkcije predsjedavajućeg drvarskog Općinskog vijeća, ponovno vratio na tu istu funkciju. No, to još uvijek nije posve sigurno, upozorava njegova smijenjena prethodnica Jasna Pećanac iz Socijalističke partije.

JASNA PEĆANAC, smijenjena predsjedavajuća OV Drvar (SP)

Ja odgovorno tvrdim da je sjednica koju je SNSD nastavio poslije moga prekida nezakonita . Radilo se o jednoj vanrednoj sjednici gdje sve dodatne tačke koje su usvojene nisu smjele biti nastavljene.

Sada sud treba reći svoje, dodaje Pećanac, te ističe kako novoizabranom predsjedavajućem odbija predati pečat Općinskog vijeća.

JASNA PEĆANAC, smijenjena predsjedavajuća OV Drvar (SP)

Kada dobijem legalno rješenje o novom imenovanju novog predsjednika, ja ću naravno dobrovoljno sve predati.

Zanimljivo, isti vijećnik koji je prije dva mjeseca svojim glasom bio prevaga u rušenju Milana Kunića i dovođenju na to mjesto Jasne Pećanac i sada ponovnom rušenju Jasne Pećanac i ponovnom dovođenju na istu poziciju

Milana Kunića je PDP-ovac Milan Balaban. S njim u kontakt nismo mogli stupiti.

MILAN KUNIĆ, novoizabrani predsjedavajući OV Drvar

Na sjednici su poništene sve odluke koje su donešene na prethodnim sjednicam. Usput na sjednici je donešen i nacrt budžeta opštine Drvar za 2020. Godinu i odluka o privremenom finansiranju.

JASNA PEĆANAC, smijenjena predsjedavajuća OV Drvar (S

Predsjednika Vijeća uopšte nije bilo tako da nije bilo teško nešto iskontrolisati, a što se tiče svih dešavanja u opštini Drvar potrebna dokumentacija je prikupljena i predana federalnom MUP-u.

Kako god da se ovaj drvarski politički koloplet promatrao, on je sasvim sigurno u najvećoj mjeri posljedica već poprilično zahuktale predizborne kampanje u ovoj općini.