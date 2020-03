Politička satira postala je alternativa kojoj pribjegava sve veći broj ljudi kako bi izrazili nezadovoljstvo aktuelnom situacijom. Nakon Belog Preletačevića u Srbiji i Darija Juričana u Hrvatskoj, pred predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini grupa ljudi u Bijeljini odlučila je da podigne glas na ovaj način. Da li satira može promijeniti stvari i gdje prestaje satira, a počinje stvarnost?

Satirom protiv tlačenja naroda, poruka je koju šalje Boban Lazić. Sa nekoliko poznanika za prošle lokalne izbore iz revolta je napravio Fejsbuk stranicu pod nazivom “Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će” gdje su humorom ukazivali na negativne pojave. Dvije godine kasnije, stranica je, kako kaže, prerasla u stanje svijesti.

BOBAN LAZIĆ, “Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će”

“Ja volim da kažem da je to satira protiv satiranja, nas u BiH, Federaciji, Republici Srpskoj, na Balkanu ako hoćete. Trideset godina nam to rade i više nećemo da trpimo. Iza nas stoje i Rusi i Amerikanci, tu ima i nekih arapskih para, iz Afrike, Kinezi, malo ih virus omeo, Jevreji, Izrael, tako da mi u ovom trenutku ne znamo ko stoji iza nas.”

Satira je odlično sredstvo za pokretanje mase i izražavanje anomalija u društvu, smatra sociolog Drago Vuković.

DRAGO VUKOVIĆ, sociolog

Iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini kažu da su ovakve pojave rezultat velikog nezadovoljstva aktuelnim stanjem.

ALEKSANDRA LETIĆ, Helsinški odbor za ljudska prava u BiH

“Sve su to teme koje niko ko živi u ovoj državi, ne može se praviti lud da one nisu tema bar kućnih diskusija, a sad se otvorila platforma gdje ljudi u javnom prostoru mogu to svoje nezadovoljstvo iskazati.”