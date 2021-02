Osumnjičeni za organizirani kriominal i ometanje istrage stradanja Dženana Memića ispitani su u Tužilaštvu BiH, nakon kojeg će postupajući tužilac uputiti Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za obojicu osumnjičenih.

Osumnjičeni su jutros privedeni u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, gdje ih je ispitao postupajući tužitelj Tužiteljstva BiH koji će od Suda BiH tražiti određivanje mjere pritvora.

Tužiteljstvo BiH nastavlja intenzivnu istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice protiv osumnjičenih.

Porodica Dženana Memića, otac Muriz i sestra Arijana i oni koji ih podržavaju okupili su se ispred ispred zgrade sarajevskog tužilaštva i predali ostavku glavne tužiteljice Sabine Sarajlije.

Oni su predali zahtjev u Tužilaštvo KS u kojem traže da Sarajlija odstupi sa fukcije.

Kazao je kako je istraga proširena te da će biti još hapšenja.

– Dalida Burzić mora biti suspendovana. Nadam se da će Tužilaštvo BiH ovaj slučaj dovesti do kraja, otvorili su istragu za organizirani kriminal, a doći će i istraga o ubistvu, imaju svjedoci, uskoro će se znati ko je ubica i ko su saučesnici – poručio je Memić nakon predavanja zahtjeva.

SIPA je jučer uhapsila šefa Odjela za saobraćajne nesreće MUP KS Hasana Dupovca i Zijada Mutapa zbog sumnje da su ometali istragu o smrti Dženana Memića.

Advokat Ifet Feraget je kazao kako ne vjeruje da će današnji zahtjev “naići na razumijevanje”.

“Kao što mnogi ljudi u ovoj zemlji ne vjeruju u pravdu, a jedini način da dođete do pravde je da se borite za pravdu. Zahtjev za smjenu glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije je više nego utemeljen iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je taj, što bi trebalo biti poznato svakom tužitelju, da službena istraga se ne okončava podizanjem optužnice, jer onda bismo svakom tužiocu dozvolili da podiže lažnu optužnicu i novi dokazi i nove činjenice ne bi dovele do promjene, odnosno do povlačenja te optužnice”, rekao je Feraget.