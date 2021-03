Fudbaleri Juventusa i Porta sinoć su odigrali izuzetno neizvjestan revanš meč osmine finala Lige prvaka u kojem je tim iz Portugala, uprkos porazu 2:3, nakon produžetaka uspio izboriti plasman u četvrtfinale.

Prethodno Borussia je u Dortmundu remizirala sa Sevillom 2:2 i plasirala se u četvrtfinale zahvaljujući pobjedi u prvoj utakmici u gostima rezultatom 3:2.

Drugi i znatno neizvjesniji revanš osmine finala u Torinu su odigrali Juventus i Porto.

Stara dama je u prvom susretu poražena rezultatom 2:1, a sinoć je uspjela doći do identične pobjede i poravnanja rezultata.

Porto je poveo već u 19. minuti golom Sergija Oliveire iz penala. Golovima Federica Chiese Juventus je u drugom poluvremenu došao do željenog preokreta. U produžecima je Juventus nastavio dominirati, ali Porto je preko Oliveire u 115. minuti meča došao do 2:2. Adrian Rabiot je dvije minute kasnije pogodio za Juventus, ali to je bilo sve što su domaći uspjeli uraditi. Porto se zahvaljujući većem broju postignutih golova u gostima plasirao u četvrtfinale.

Vrijedi sepomenuti i da je Porto igrao s igračem manje jer je još u 54. minuti utakmice zbog drugog žutog kartona isključen Mehdi Taremi.

Odigravanje revanš mečeva osmine finala Lige prvaka nastavlja se današnjim duelima Liverpool – RB Leipzig i PSG – Barcelona, a preostala četiri para na programu su naredne sedmice.

U sjedištu Evropske fudbalske organizacije (UEFA) u Nyonu 19. marta u podne bit će održan žrijeb kojim će biti određeni parovi četvrtfinala i polufinala ovosezonskog izdanja Lige prvaka.