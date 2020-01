Nova godina donosi i najavu novih poskupljenja. Ovaj put u vidu većih računa za električnu energiju. Prema procjеnama Udruženjа poslodavaca Federacije, ukoliko se usvoje zahtjevi Elektroprenosa i Nezavisnog sistema operatera, cijena električne energije mogla bi biti veća za 3 do 4 odsto. Postoji li opravdan razlog za povećanje i hoće li nesposobnost državnih institucija ponovo platiti građani?

Da li će i koliko doći do poskupljenja električne energije za privredu i stanovništvo, trebalo bi biti poznato do kraja januara. Prognoze Udruženjа poslodavaca su da će struja biti skuplja za 3 do 4 odsto.

KASIM KOTURIĆ, Udruženje poslodavaca FBiH

“Normalno, svi poslodavci koji mogu iste sekunde će da se prebace na proizvode jer 3 odsto nije mala cifra i nije mali iznos i on se mora negdje osjetiti”.

ADMIR ČAVALIĆ, ekonomski analitičar

“Usljed dešavanja na globalnoj sceni, očekuje se da će doći vrlo realno do korekcije cijena nafte i naftnih derivata za našu zemlju i to dodatno povećava troškove a smanjuje konkurentnost i bilo bi veoma opasno povećavati još jedan bazni element za proizvodnju ili bilo kakvo drugo planiranje troškova u privredi”.

Pored privrede, nova poskupljenja najviše će osjetiti građani. Iz Udruženja poslodsavaca Federacije kažu da je osnovni razlog povećanja zahtjeva za povećanje cijena usluga činjenica da Mostarski Aluminij više nije u sistemu. Da li je to tako, provjerili smo u instutuciji Nezavisnog operatora sistema. Gašenjem Aluminija samo za ovu instituciju imalo je za posljedicu manjak prihoda za blizu milion maraka.

NEBOJŠA DIMITRIJEVIĆ, portparol Nezavisnog operatora

“Troškovi rada su ostali isti a taj manjak koji je nastao zbog izostanka rada Aluminija sada mora biti podijeljen na sve ostale proizvođače. Mi naime tražimo povećanje od 0,04 feninga po kilovat satu”.

Iz istog razloga za 10 odsto će biti manji i prihodi Elektroprenosa, međutim, iz ove kompanije poručuju da povećenje naknada ne mora nužno dovesti i do povećanja cijena za krajnja korisnike.

CVJETKO ŽENINIĆ, izvršni direktor za rad sistema

“Trošak prenosa električne energije plaćaju Elektroprivrede, u prošlosti i kada je bilo smanjenje cijena troškova prenosa, to se nije osjetilo na računima, tako da nema razloga da se sada osjeti prilokom pomijeranja tarife na više”.

Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih država u Evropi koja se može pohvatiti izvozom električne energije. Samo u 2018 godini u zemlje regije izvezli smo električnu energiju u vrijednosti većoj od 330 miliona maraka.