Glumački velikan Michael Douglas pojavio se u javnosti samo nekoliko dana nakon smrti svog oca Kirka, još jedne legende.

Michael se pojavio na skupu Michaela Bloomberga, kandidata demokrata za predsjedničku nominaciju. Tom prigodom rekao je da je jedna od zadnjih stvari koje mu je otac rekao u bolnici bila podrška Bloombergu.

“Ne znam je li me zafrkavao ili ne, ali kad me vidio, zamolio me da mu se približim, pogledao me i rekao da Mike može obaviti posao”, rekao je mlađi Douglas na Bloombergovom skupu.