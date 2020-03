Poslodavci s područja Unsko-sanskog kantona (USK), koji su bili okupljeni oko Kantonalnog udruženja, od sada će nastupati kao Grupacija u sastavu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Uoči izborne Skupštine federalnog udruženja, izabrana je Uprava Grupacije s predsjednikom Nedžadom Čavkunovićem na čelu, kao i kandidati koji će interese preduzetnika iz ovog kantona predstavljati u federalnom udruženju, te Socijalno-ekonomskom savjetu.

Svi su saglasni u jednom. Najveći prioritet ove grupacije, koja zapošljava više od sedam hiljada petsto ljudi je zaustaviti odlazak radne snage.

“Za one ljude koji su otišli vani to je već prekasno, ali za one koji još nisu otišli ili sutra i danas gledaju da odu, za njih nije kasno i za njih se treba što prije boriti. To je, prije svega, preduvjet da bi se povećale plaće – da se snize porezi i nameti”, kaže Edin Ibrahimpašić, predstavnik Grupacije poslodavaca USK.