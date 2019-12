U Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prošle sedmice, u samo jednom danu, od ukupno 76 hospitalizirane djece njih 22 zadržano je na bolničkom liječenju zbog respiratornih smetnji.

Načelnik Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla prof. dr Edin Husarić kazao je da su jučer i danas bili povoljni vremenski uslovi te da je kvalitet zraka definitivno bolji, što se odražava na priliv takvih pacijenata.

“Preko vikenda smo imali mnogo manje pacijenata. Danas imamo 68 pacijenata na klinici od kojih je trećina sa respiratornim smetnjama, ali to su pacijenti koji su ranije primljeni”, pojasnio je.

Ljekari su mišljenja da je kvalitet zraka uzrok pojačanih respiratornih smetnji kod djece. Najugroženija grupa su bebe od tri do šest mjeseci starosti.

“To su djeca koja su još uvijek u prvoj fazi razvoja, kod kojih dišni putevi još nisu razvijeni”, istakao je Husarić.

Djeca koja boluju od horničnih oboljenja posebno su na udaru, tvrde ljekari. Takvim pacijentima daju se zaštitni lijekovi koji ih štite od ozbiljnijih respiratornih oboljenja.

Husarić je pojasnio da su to neki oblici hroničnog opstruktivnog bronhitisa gdje pacijenti moraju primati tu vrstu lijekova da bi smanjili simptome. To se posebno odnosi na rizičnu populaciju, a to su prijevremeno rođena djeca, djeca sa urođenim srčanim anomalijama, djeca sa oslabljenim imunitetom.

Zagađen zrak pogađa i zdravu djecu kod koje su izraženi blaži simptomi. I njih, tvrdi dr. Husarić treba zaštititi. U danima kada je velika zagađenost zraka preporučuje da se ne izlazi iz kuće. Također savjetuje da, u dane vikenda slobodno vrijeme iskoristimo boravkom na svježem zraku u prirodi.

U kućama s individualnim ložištima gdje je zrak u prostorijama suh, ljekari preporučuju da se taj zrak ovlaži kako bi djeca lakše disala.