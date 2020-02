Da li je povećanje broja slučajeva pedofilije u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatni alarm za bh. građane? Upućeni tvrde da su zakonski propisi u ovoj oblasti i dalje slabi i nedovoljno dobri za rješavanje ovog sve učestalijeg društvenog problema. Ostaju brojne nedoumice – kome se obratiti u ovakvim slučajevima, kako da reaguju djeca, a kako roditelji? Jedno od pitanja na koje smo tražili odgovor je i da li se dovoljno radi na prevenciji pedofilije, te kakav je status registrovanih pedofila koji su na slobodi?

Ovo je samo mali dio komentara na društvenim mrežama. Građane Istočnog Sarajeva uznemirila je informacija da je izvjesni Hanuš Fehim iz Novog Pazara, lice sa obimnim kriminalnim dosjeom, uhapšen na području grada jer je uhodio osmanestogodišnjakinju. Međutim, ubrzo je pušten na slobodu. U međuvremenu, pojavila se informacija da se kreće oko škola. Javnost je dodatno uznemirena, jer je, kažu, u njihovoj okolini lice registrovano kao pedofil.

A često sve ostane samo na zabrinutosti, te na društvenim mrežama. Većina građana nije ohrabrena i ne zna kako postupiti ako uoče ovakve slučajeve.

Osim prijavljivanja, često javnost nije ni svjesna problema pedofilije i odakle opasnost vreba. Stručnjaci kažu – najviše sa društvenih mreža. Osobe koje seksulano iskorištavaju djecu najčešće koriste internet za vrbovanje, putem online aplikacija. A neodostaje i svjesnosti o jačini ovog problema, smatra stručnjak za sajber bezbjednost i sudski vještak Vahidin Đaltur. Kaže, djeca često izbjegavaju da prijave roditeljima i nastavnicima ovakve slučajeve.

Odgovornost je na roditeljima, smatra psihoterapeut Nermina Vehabović-Rudež. Kako ističe, svoju djecu moraju staviti pod kontrolu kada je riječ o internetu.

Naši sagovornici su saglasni – ključ je u prevenciji i razgovoru. Na tome se, kažu, radi itekako malo. U Federalnoj upravi policije poručuju da edukacije rade samo po zahtjevu škola. Smatraju da zakonske okvire treba regulisati i pooštriti, te po mogućnosti prepisati iz okruženja. Navode primjer Tijaninog zakona u Srbiji. Povećati kazne za pedofiliju te regulisati program rada sa takvim osobama nakon njihovog izlaska iz zatvora, je prioritet, s obzirom na česte pojave povratnika u izvršenje krivičnog djela i njihove pogrešne percepcije.

“Kad on izadje iz zatvora, on ce vrlo brzo krenuti tim stopama, jer ni on sam ne zna sta radi, njemu je to sasvim normalno. Baš nedavno kad smo jednog ispitivali, on nas uvjerava da to nisu djeca, nego da su to djevojke. On je sasvim uvjeren”