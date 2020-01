Mateo Kovačić igra najbolju sezonu karijere. Pod vodstvom Franka Lamparda u Chelseaju njegova dugo očekivana eksplozija se napokon dogodila, ne toliko u brojkama (2 gola i 3 asistencije ove sezone), koliko u njegovom utjecaju na Chelseajevu igru u oba smjera.

WhoScored.com, specijalizirana stranica za nogometnu analitiku, ipak je pronašla neke brojke koje dobro iskazuju Kovačićev napredak ove sezone. Naime, hrvatski veznjak najbolji je dribler Premier lige. Što se tiče igrača s najmanje 50 pokušanih driblinga, Kovačić ima najbolji postotak uspješnosti s 84,1%. Najgori postotak ima mlada zvijezda Manchester Uniteda, Daniel James sa samo 40%.Podsjetimo, Kovačića je u Chelsea prošle sezone iz Reala na posudbu doveo iskusni talijanski stručnjak Maurizio Sarri. Hrvat je tamo dobio pravu priliku, iako je igrao solidno, pravi iskorak dogodio se ove sezone kada je momčad preuzeo Frank Lampard.

Prometnuo se u jednog od najboljih veznjaka Premiershipa, o čemu govore i Lampardove riječi ranije ove sezone.

“Kovačić, njegova sposobnost i kako igra – on i Jorginho zajedno – i onda ta sposobnost da povuče loptu kroz sredinu terena. To nije normalno. Kao veznom igraču najgora noćna mora ti je kad igraš protiv takvog tipa igrača koji može igrati, predriblati te i pretrčati gotovo ni iz čega. Protiv Watforda je to radio gotovo savršeno. Jako sam zadovoljan svime što je pokazao”, rekao je Lampard.