Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine treći dan boravi na Ilidži, gdje obavlja prvi dio priprema za historijski nastup na Evropskom prvenstvu, koje će se od 9. do 26. januara održati u Švedskoj, Norveškoj i Austriji.

Najbolji bh. rukometaši igrat će u D-grupi s ekipama Francuske, Portugala i Norveške, s kojim će u domaćem Trondheimu 10. januara igrati na otvaranju prvenstva.

Jedan od naših najiskusnijih igrača Nikola Prce, lijevi bek kosovske ekipe Besa Famiglia iz Peći, kazao je da treći dan priprema teče po planu i da je bh. tim već odigrao jednu pripremnu utakmicu s reprezentacijom Saudijske Arabije.

“Svaki početak je težak. Mislim da nismo puno propustili jer su lige u evropskim državama trajale sve do sada. Očekujemo da nam se 29. decembra priključe Burić i Perić, koji još igaju u svojim klubovima u Njemačkoj. Prva faza je najteža, radi se na fizičkoj pripremi, a poslije ćemo imati vremena za uigravanje. U drugoj fazi priprema 2. januara putujemo u Poreč gdje ćemo igrati susrete s Hrvatskom i Katarom. To će biti završna ‘glazura'”, kazao je Prce.

Velika neizvjesnost oko nastupa reprezentacije na EP, zbog nedostatka finansijskih sredstava u Rukometnom savezu BiH, po riječima Prce nije se odrazila na atmosferu u ekipi i motivaciju igrača.

“Situacija oko našeg nastupa na EP nije nas ‘poljuljala’. Navikli smo na to. Ja sam u ekipi nekih 14-15 godina, možda smo samo dvije- tri godine imali neke normalne, profesionalne uvjete kakve zaslužuje državna reprezentacija. Ovo je naša svakodnevnica, ali sigurno to nas nije ‘poljuljalo’, jer smo na to navikli, iako nam nekada bude krivo kad nas potcjenjuju. Upravo zbog toga neke smo utakmice iz inata riješili u našu korist”, kazao je Prce.