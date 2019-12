Predsjednik turskog fudbalskog prvoligaša Basaksehira, Goksel Gumusdag, pohvalio je bosanskohercegovačkog reprezentativca i člana tog kluba Edina Višću, poručivši kako je on najbolji strani fudbaler u Turskoj.

Gumusdag se osvrnuo i na pisanje turskih medija o navodnom Višćinom napuštanju kluba, konkretnije njegovom prelasku u Fenerbahce.

Na pitanje da li je tačno da Basaksehir razmatra mogućnost zamjene Višće za nekog fudbalera, Gumusdag je rekao da takvu ponudu nisu dobili.

“Bespotrebno je komentarisati nešto o čemu uopće nije bilo riječi. Edin Višća nije fudbaler koji se može trampiti. To je najbolji strani igrač u Turskoj. Veoma dobro govori turski. On je naš simbol i mi ne želimo da on napusti naš klub. Naša želja je da što duže ostane u Basaksehiru”.