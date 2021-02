Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić kazao je da neće potpisati prijedlog da Ratko Mladić dobije ulicu u Beranama, ukoliko mu takav prijedlog bude upućen nakon javne rasprave.

Šćekić je kazao da takav prijedlog nema njegovu podršku, ali ni zakonsko utemeljenje.

“Prijedlog nema utemeljenja u zakonu. Iznenadio sam što Savjet nije sagledao svu zakonsku regulativu da li neki prijedlog može da se proslijedi dalje na javnu raspravu. To je savjetodavno tijelo u lokalnoj samoupravi koje bira Skupština opštine. Savjet odlučuje o prijedlozima građana, udruženja i nevladinih organizacija”, precizirao je Šćekić.

Pojašnjava da prema proceduri Sekretarijat za sport i kulturu raspisuje javnu raspravu na kojoj, takođe, mogu da predlažu nazive ulica i građani i udruženja.

“Opštinski tim nakon toga odlučuje koje će prijedloge uputiti predsjedniku Opštine koji procjenjuje koje će finalne prijedloge uputiti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na saglasnost. Ovo je samo savjetodavni dio koji prenosi prijedloge udruženja ili pojedinaca, a ne neko tijelo koje može o tom pitanju da odlučuje”, naveo je Šćekić.

Određena lica, kako je dodao, ne mogu biti predložena jer ne ispunjavaju zakonske uslove.

Šćekić smatra da je predsjednik Savjeta Goran Kiković (DF) previdio zakonsku proceduru, jer, pojašnjava, ulice ne mogu biti nazvane po osobama koje su i dalje žive ili od čije smrti nije prošlo 50 godina.

“Nijesam saglasan sa prijedlogom da Ratko Mladić dobije ulicu u Beranama, jer nema zakonskih uslova za to a posebno što smatram da bi trebalo da se predlažu ličnosti koje su doprinijele razvoju Berana u prethodnom periodu i da budu ličnosti koje su isključivo vezane za opštinu Berane, a nikako da to budu prijedlozi na osnovu nečijih pojedinačnih osjećanja. Ipak je to šira priča, jer davanje naziva ulica i trgova mora da ima širi koncenzus u jednoj sredini. I ako takav prijedlog (da Mladić dobije ulicu u Beranama, op.a.) dođe kod mene nakon javne rasprave neću ga potpisati jer poštujem zakone”, zaključuje Šćekić.

Podsjećamo, opštinski Savjet za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova većinom glasova usvojio je prijedlog da jedna ulica u Beranama dobije ime presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog, između ostalog, i za genocid u Srebrenici.