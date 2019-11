Knjiga “Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini”, autora akademika Ibrahima Pašića predstavljena je danas u Sarajevu.

Ta knjiga, čiji je izdavač Bošnjačka zajednica kulture (BZK) “Preporod”, napisana je pred samu smrt Pašića, a štampana je 2017. godine, u godini u kojoj je autor i preminuo.

Kako je rečeno na promociji, BZK “Preporod” i Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), zajedno sa promotorima, danas sa pijetetom, uz podršku domaćina promocije Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića, realiziraju neispunjeni amanet prema Pašiću – predstavljanje tog značajnog naučno-istraživačkog djela.

Moderator predstavljanja Emir Zlatar je kazao da je Ibrahim Pašić pionir u kontekstu istraživanja suštinskih, povjesnih činjenica, istina o Bosni koje su, na žalost, 120 i više godina strateški gurane u stranu, poništavane, mnogi plagijati su ispisani.

“Ono što je sigurno je da će u narednim decenijama to biti početne tačke našim današnjim mladim istraživačima, da prodube te istine, da dođu do još više dokumenata i najzad da mi pišemo istinu o Bosni na osnovu povijesnih činjenica i dokumenata, a ne na osnovu ideologija, kako je to bilo do sada”, kazao je Zlatar.