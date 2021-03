Danas su na rasporedu tri utakmice 21. kola fudbalske Premijer lige BiH, a u centru pažnje je susret na Koševu gdje lider prvenstva Sarajevo dočekuje ekipu Zrinjskog.

Aktuelni prvak BiH i dalje je neporažen u prvenstvu, a nakon gradskog derbija sa Željezničarom ekipu Vinka Marinovića očekuje još jedan derbi kola.

To će biti prva od dvije uzastopne utakmice ova dva rivala, s obzirom na to da se već u narednu srijedu sastaju u okviru Kupa BiH.

“Opet igramo derbi kola, igramo s ekipom koja u svojim redovima ima iskusnih igrača. Ono što smo vidjeli u utakmici protiv Krupe je da s novim trenerom žele da igraju malo drugačije nego što je to bilo u prošlom periodu, tako da očekujemo zahtjevnu utakmicu. Zrinjski je dobro odigrao u Evropi, imali su pehova s povrijeđenim igračima i to je jedan od razloga zašto u prošloj sezoni nisu uhvatili jedan kontinuitet. Ono što je sada bitno je da se okrenemo ovoj prvoj utakmici. Moramo spremiti igru koju želimo da igramo, a to što nam nedostaje je igra u završnoj trećini”, rekao je Marinović.