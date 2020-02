Bosansko narodno pozorište Zenica (BNP) danas će premijerom predstave “Ukulele Jam” i zvanično obilježiti 70. godišnjicu rada i postojanja.

Direktor BNP-a Hazim Begagić istakao je da je to veliki jubilej za zeničku pozorišnu kuću te podsjetio da je 25. februara 1950. godine premijerno izvedena prva predstava “Duboko je korijenje”.

“Time je završena intencija tadašnjih socijalističkih vlasti koje su u jednoj, vrlo promišljenoj kulturnoj politici krenuli u formiranje umjetničkih organizacija i profesionalnih pozorišnih kuća u nekoliko bh. gradova. Mi smo bili peto, zvanično formirano i osnovano pozorište u BiH. I, evo, došli smo do tog dana kada proslavljamo sedmu deceniju našeg postojanja, djelovanja i rada”, kazao je Begagić.

On je podsjetio da je BNP najveća ustanova kulture u Gradu i Zeničko-dobojskom kantonu, ali i na području Srednje Bosne te vrlo značajna pozorišna kuća u BiH i šire.

Begagić je najavio da će prije predstave biti prikazana i najava dokumentarnog filma o BNP-u redateljice tog pozorišta Lajle Kaikčije.

Izrazio je i zadovoljstvo što je sarajevski redatelj Dino Mustafić bio slobodan te pristao da režira predstavu po istoimenom romanu Alena Meškovića, za koju je dramaturgiju uradila Emina Omerović.

U momentima kada se “oko njega svugdje uspostavlja fašizam – kada je odjednom važno ko si, šta si, kako se zoveš”, Mustafić napominje da glavni lik Miki, kojeg glumi Zlatan Školjić, u takvim okolnostima pokušava da formulira svoj svjetonazor i vrijednosni sklop. Emocionalnu utopiju, kazao je Mustafić, Miki pronalazi i muzici koja postaje “dio njegovog identiteta”.

“Trudio sam se da se približim tom Mikiju i onda sam pronašao nešto što je zabrinjavajuće, a to je da ljudi kojima je bio okružen Miki, su ljudi kojima sam, nažalost, dan-danas okružen i ja. Naravno, ne svi, ali i dalje u velikom broju traje taj fašizam koji je on proživljavao. Malo suptilnije, ali traje”, naveo je Školjić, napomenuvši da mu je to bilo najstrašnije saznanje u jednom momentu rada na predstavi.