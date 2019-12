Pjevačica poznate švedske pop grupe Roxette Marie Fredriksson preminula je u 62. godini od posljedica teške bolesti s kojom se borila gotovo dvije decenije.

Švedski list Expressen prenio je saopštenje njene porodice u kojem stoji: “Sa velikom tugom moramo objaviti da je preminula jedna od naših najvećih i najvoljenijih umjetnica”.

Njen kolega iz dua Roxette Per Gessle, izražavajući saučešće njenoj porodici, suprugu, sinu i kćeri, napisao je: “Stvari više nikad neće biti iste”.

Fredriksson se borila sa tumorom mozga od 2002. godine. Uprkos lošim prognozama, tada je uspjela savladati bolest, međutim, patila je od posljedica koje je zračenje ostavilo po njeno zdravlje.

Nastupala je do 2016. godine, kada se povukla iz javnog života.

Sa Perom Gessleom ostvarila je veliku karijeru, tokom koje su prodali oko 75 miliona nosača zvuka. Ostaće upamćena po brojnim hitovima: Listen to Your Heart, Joyride i, možda najviše, po baladi It Must Have Been Love, koja je bila dio soundtracka za film “Zgodna žena” (Pretty Woman).