Američki jazz kompozitor i klavijaturista Chick Corea umro je od rijetkog oblika raka u 80. godini, objavljeno je danas na njegovoj Facebook stranici.

Kako je navedeno, umro je 9. februara.Bio je najviše nominovan umjetnik u historiji muzičkih nagrada Grammy, sa 65 nominacija, a osvojio je Grammy 23 puta. Takođe je i dobitnik tri Latino Grammy nagrade.



Najpoznatiji je po svom radu tokom 1970-ih u žanru fusion jazza. Jedan je od pionira tog žanra, kao član benda Milesa Davisa tokom šezedesetih godina prošlog vijeka, a rad u tom pravcu nastavio je sa sopstvenim bendom „Return to Forever“.



Od 1980-ih godina prošlog vijeka nastavio je da istražuje različite muzičke stilove, samostalno i kroz saradnju sa drugim umjetnicima.



„Nadam se da će oni koji imaju želju da sviraju, da pišu, da nastupaju to moći da rade. Ako ne za sebe same onda za nas ostale. Ne samo zato što je svijetu potrebno više umjetnika, već i zato što je to zabavnije“, napisao je on.