Republički štab za vanredne situacije održao je danas sjednicu putem video linka, na kojoj je razgovarano o mjerama koje se sprovode na sprečavanju širenja koronavirusa, kao i obavezi nošenja zaštitnih maski i rukavica.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić pozvao je građane da se u naredne dvije-tri sedmice nastave pridržavati ranije propisanih mjera zabrane, te da obavezno nose maske i rukavice kada izlaze vani. Svi koji koriste i pružaju usluge u prodajnim prostorima, također su obavezni da koriste zaštitne maske i rukavice.

Posebno je skrenuo pažnju na neophodno smanjenje socijalnog kontakta. Apelovao je na građane da se suzdrže od okupljanja.

“Primijećeno je da se zbog lijepog vremena građani okupljaju u grupama. Molim građane da se ne okupljaju na roštiljima i ne provode zajedno vrijeme napolju. Držite obaveznu distancu od dva metra”, rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naglasio da će nadležni pratiti realizaciju mjera i to, kako je rekao, malo strožije nego do sada.

Konferencija za novinare nakon sjednice Republičkog štaba

U Republici Srpskoj je 381 osoba pozitivna na virus korona, a preminulo je 14 osoba. U posljednja 24 sata registrovano je 16 novih slučajeva zaraze.