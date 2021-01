Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama i u višim područjima sa snijegom.

Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavine. U Hercegovini obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, a u Hercegovini umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 12 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U višim dijelovima grada je moguć snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura oko 2, dnevna oko 7 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.