U Bosni i Hercegovini će u prijepodnevnim satima biti pretežno oblačno vrijeme, a poslijepodne će u većini područja doći do prolaznog smanjenja oblačnosti.

U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje, što će u većem dijelu Bosne usloviti padavine. U nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg.

Vjetar u Bosni slab, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovin slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu od 2 do 6 stepeni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.

U Sarajevu će, veći dio dana, biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u nižim dijelovima grada se očekuje kiša, a u višim susnježica i snijeg. U noći sa subote na nedjelju snijeg i susnježica su mogući i u nižim dijelovima grada.

Jutarnja temperatura zraka oko -5, a dnevna oko 2 stepena.

Biometeorološka prognoza nešto je povoljnija za Hercegovinu i jugozapadne krajeve naše zemlje, zbog stabilnijeg vremena i povremenih sunčanih intervala.

U Bosni će biti hladno i tmurno, što će uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, naročito u jutarnjim satima. U drugom dijelu dana, usljed promjene vremena i padavina, opća slika će se dodatno pogoršati, saopćeno je iz Federalnog hirometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.