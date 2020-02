U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Nešto više oblačnosti u prijepodnevnim satima biće u centralnim i zapadnim područjima zemlje. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka.

Vjetar umjeren, na momente i pojačan, sjevernog smjera. Poslijepodne, vjetar u slabljenju.

Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na planinama do -12, a na jugu od -1 do 5 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 5, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u jutarnjim satima.

Jutarnja temperatura zraka oko -4, a najviša dnevna oko 2 stepena.

Uz stabilizaciju vremena, više sunca i postepeno poboljšanje biometeoroloških prilika, većina stanovništva će se osjećati ugodnije.

Jutarnji sati će biti osjetno hladniji u odnosu na protekli period, a tokom dana će preovladavati sjeverno strujanje. Stoga je preporučljivo posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura.

Hronični bolesnici, naročito astmatičari i osobe s kardiovaskularnim problemima, trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).