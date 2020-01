Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne u jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje, bit će pretežno vedro.

Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima je moguća magla. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura zraka od -9 do -1, na jugu od -3 do 3 stepena. Dnevna temperatura zraka od -1 do 5, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko 1 stepen.

Nakon hladnog, mjestimično i maglovitog jutra u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike će se, uz sunčane periode i zatopljenje, popraviti u nastavku dana.

Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i reducirati kretanje, naročito astmatičari i osobe s kardiovaskularnim problemima.

Usljed anticiklone i stabilnog vremena, moguće su epizode jačeg zagađenja u urbanim sredinama, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.