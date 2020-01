U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dijelu prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka.

U Bosni vjetar slab, promijenljivog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 0 do 5, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu 11 do 14 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko -4, a najviša dnevna oko 4 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Dodatni porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu ljudi.

Nakon hladnog jutra, tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Neophodno je i dalje voditi računa o primjerenom odijevanju, a moguće su epizode jačeg zagađenja zraka, izraženije u gradskim sredinama, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.