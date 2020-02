U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne naoblačenje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a u tokom noći i u ostatatku zemlje. U večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz duže sunčane intervale i porast temperatura zraka, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake u prvom dijelu dana.

Opšta slika će se u poslijepodnevnim satima postepeno pogoršavati, najprije u Hercegovini, potom i u ostatku zemlje. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja, reumatskih bolova, izraženije sa dolaskom noći.

Poželjno je umanjiti aktivnosti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).