U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme, sa umjerenom oblačnošću.

Jutro će biti pretežno vedro, suvo i hladno sa umjerenim do jakim mrazom, a po kotlinama i riječnim dolinama biće magle.

Krajem dana očekuje se povećanje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od minus sedam do minus jedan, na jugu do četiri stepena. Najviša dnevna od dva do osam, na jugu do 13 stepeni.