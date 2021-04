Dugogodišnja priča o nabavci plina na koncu je prešla u sukob dvije firme, “Energoinvesta” i “BH Gasa”. U “Energoinvestu” podsjećaju da je Zahtjev za prelazak na “Turski tok” bio uslov da “Energoinvest” dobije ruski plin od 1. aprila, a trebalo je od 1. januara. Tvrde da “Turski tok” omogućava sniženje cijena plina za 25 posto.

Kažu da je “BH Gas” dostavio dokumente kojima se potvrđuje u martu uplata mađarskom transporteru u iznosu od oko milion dolara, i druga srbijanskom transporteru od oko 600.000. dolara za april.

BISERA HADŽIALJEVIĆ, direktor “Energoinvesta”

Iz ‘BH Gasa’ poručuju da moraju platiti ono što piše u ugovoru. Neizvjesno je i da li će biti moguć povrat sredstava koje je ova kompanija uplatila Mađarskoj i Srbiji. Dodaju da ni cijena gasa nije niža.

JASMIN SALKIĆ, direktor “BH-Gasa”

“Garantujem da od ministra nije došao nalog da obori cijenu, jer je nemoguće da bude niža 20 posto. To je prva iznesena neistina u javnost, a nako dobro zvuči. Druga stvar koju svi zaboravljaju je da pored cijene, vama su ostali i mađarski ugovori koji nisu raskinuti do ovog momenta, to je druga laž iznesena u javnost”.