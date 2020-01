Stari zanati polako se gase. Jedan od njih je i proizvodnja živog kreča. U Krajini je doskora bio jedan prozvođač živog kreča, a sad je i on od ovog posla digao ruke.

Naša ekipa je nekoliko dana pratila proces paljenja posljednje krečane u selu Gradina u općini Velika Kladuša.

Muhamed Ahmetašević, koji za sebe kaže da je zadnji krečar u Krajini u posljednjih 30-ak godina zapalio je više od 300 krečana. Prije paljenja, bilo je potrebno nekoliko dana da se krečana ozida. Utrošeno je oko sedam tona kamena i oko 12 metara drva.

MUHAMED AHMETAŠEVIĆ, krečar

Posljednji sam ovo neće više niko da radi. Težak je ovo posao. Novinar:kako se osjećate jer vam je ovo zadnji put? Mogu ti reći da mi je žao što ne mogu više raditi ali godine su tu i onda šta ću. Još ovu sam riješio napraviti i to je to.

Nekada se od ovog posla moglo pristojno živjeti kaže nam Muhamed. Međutim, u posljednje vrijeme potražnja za živim krečom je sve manja. Iako ga i danas pojedini koriste za krečenje stanova, najviše se koristi za voćke.

MUHAMED AHMETAŠEVIĆ, krečar

Imao sam velikih krečana što sam dobijao po 15-20 tona sad od ove dobijem po 4 tone. Ovo je manja. Moglo se prodati i više nego što sam mogoa uraditi. Nekad sam mogao puno više prodati nego što sam mogao napraviti, jer je uvijek bilo teško to praviti falilo je i radnika i tako.

ŠEFIK SADIKOVIĆ, Muhamedov komšija

Prve krečane su zidane u zemlji, pa se oblagale zemljom, pleli se plotovi. To je bio zahtjevan posao, trebalo je 20-30 ljudi i trošio je i 40 metara drva za krečanu. Danas je on to usavršio. Vrlo malo kamena je škartnuo gotovo 98% ugrađenog kamena bude kreč.