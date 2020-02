Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine nudi rješenje za problem manjka graničnih policajaca. Zamolili su lokalne zajednice i sve vlade, da u skladu sa svojim mogućnostima, ove godine izdvajaju novac kojim bi se finansiralo novo zapošljavanje graničnih policajaca. Sve to je zbog novog migrantskog talasa, koji se očekuje dolaskom proljeća. Dopis koji je stigao na mnoge adrese jedne je obradovao, a druge šokirao.

Testiramo solidarnost, poručuju u Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Pošto ovogodišnji budžet državnih institucija nije usvojen, tvrde da nema drugog načina da se sistemski pomogne Graničnoj policiji, odnosno da je nemoguće obezbijediti dodatna sredstva. Ne ohrabruje, kažu, ni to što se političke prilike ponovo komplikuju.

ADMIR MALAGIĆ, portparol Ministarstva bezbjednosti BiH

Za sada, imaju jedno sigurno “ne”, i to iz Banjaluke.

IGOR RADOJIČIĆ, gradonačelnik Banjaluke

Slično misle i u Savezu opština i gradova Republike Sprske. Sigurni su da će biti još negativnih odgovora.

LJUBIŠA ĆOSIĆ, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske

Iz federalnog Saveza opština i gradova još nije stigao zvaničan stav. U Ministarstvu bezbjednosti kažu da je gradonačelnik Tuzle, koja ima problema s migrantima, predložio godišnje izdvajanje iz lokalnog budžeta od 0,1 do 0,3 odsto što bi, kako smatra, bilo neosjetno. Pozivu su se obradovali i u Bihaću, u koji je, prema podacima Gradske uprave, od početka februara stiglo oko 400 novih migranata.

ŠUHRET FAZLIĆ, gradonačelnik Bihaća

Dok mi kukamo i žalimo se, i dalje imamo problema, ti su problemi ovdje najvidljiviji, u gradu Bihaću. Dakle, ako je to rješenje i ako će to rješenje dovesti da se prikupe određena sredstva i ako će to rješenje dovesti do toga da se zaustavi ulazak na istočnoj granici Bosne i Hercegovine, mi smo spremni da učestvujemo u tome.