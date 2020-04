Prema novoj naredbi Federalnog štaba civilne zaštite da sve osobe koje prekrše izdate mjere samoizolacije budu izmještene u prinudni izolatorij, svi kantonalni štabovi dužni su u naredna tri dana obezbijediti objekte i uslove za prinudnu izolaciju. U prethodnom periodu, u većini kantona građani su poštovali mjere samoizolacije. Provjerili smo koliko su kantonalni štabovi spremni za ovu odluku.

Policijski objekat u Suhodolu u kojem će biti izmještene osobe koje krše izrečene mjere kućne izolacije na području Kantona Sarajevo je u završnoj fazi pripreme, kazao je portparol MUP-a KS, te će u potpunosti biti spreman do kraja datog roka.

MIRZA HADŽIABDIĆ, MUP KS

“U istom će boraviti osobe kojima je rješenjima nadležnih inspekcijskih organa određena izolacija, a utvrđeno je da prilikom obilaska istu ne poštuju na adresama koje su dali nadležnim inspekcijskim organima, te će biti sprovedene na izvršavanje prisilne odnosno prinudne izolacije u ovom objektu do onog momenta do kada im je to određeno rješenjem nadležnih inspekcijskih organa.”