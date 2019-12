Natprosječno visoke temperature za ovo doba godine napravile su pometnju u poljoprivredi. Povrće, poput salate i luka, čija je berba planirana za rano proljeće, već su spremni za berbu. Loše prognoze stručnjaci imaju i za parcele pod pšenicom.

Na imanju Ljube Maletića iz semberskog sela Kojčinovac, pšenica posijana u razmaku od samo mjesec dana u dvije različite faze nicanja. Iako ne bi trebalo da bude značajne razlike, visoke temperature za ovo doba godine učinile su svoje. Kako kaže ovaj poljoprivrednik, sličnu situaciju imao je samo prije 40 godina.

„Sedamdeset osme, devete, to je lično mene koštalo. Posijao sam na Miholjdan, to je 12. otkobar, dok su drugi posijali, moja pšenica je već bila nikla i tako je išlo vrijeme kao i sad toplo, u februaru pao snijeg i polomi je“, priča Ljubo Maletić.

Zbog natprosječno visokih temperatura u decembru nije u problemu samo pšenica, nego i ostale kulture.

„Ove temperature na sve kulture utiču negativno iz razloga šo nije došlo do prestanka pojave insekata, to može da napravi problem za narednu sezonu. Salata, luk, kada se inače seju, rasađuju, sade, te kulture su prispele sada, kada proizvođači nisu planirali da to prispe“, objašnjava inžinjer zaštite bilja Gordana Gajić.