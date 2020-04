U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme u većini predjela, sa malo snježnih padavina na istoku i jugoistoku.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu zemlje, te hladno sa umjerenim, a na planinama jakim mrazom.

Pretežno do potpuno oblačno biće u većini ostalih predjela. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguć je slab snijeg.

Prije podne i tokom dana na jugozapadu, zapadu i sjeveru biće sunčano vrijeme.

Na istoku, sjeveroistoku i jugoistoku nakon prolaznog suvog vremena, ponovo će tokom dana postojati uslovi za slab snijeg.

Krajem dana doći će da razvedravanja u svim predjelima.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, na jugu do četiri, a najviša dnevna od dva do osam, na sjeveru i jugu do 12 stepeni.