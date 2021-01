Više od hiljadu Nišlija okupilo se na mestu saobraćajne nesreće, u kojoj je devetnaestogodišnji vozač 4. januara u večernjim satima na trotoaru “audijem“ udario dva pešaka – dvanaestogodišnji dečak poginuo je na licu mesta, a čovek od 48 godina nakon što je prevezen u bolnicu.

Spontana okupljanja na ovom mestu počela su dan posle nesreće, a na današnji protest građani su pozivani i preko društvenih mreža. Okupljeni skreću pažnju javnosti na sve češću bahatu vožnju gradskim ulicama i pozivaju saobraćajnu policiju da ovakve događaje spreči. Među njima su članovi porodice, rodbina i prijatelji stradalih, kao i građani koji stanuju blizu mesta nesreće. Ovako se, kažu, bore za bezbednost svoje dece.

“Sakupli smo se kao roditelji, kao uplašeni ljudi kojim je ovo došlo do praga. To smo mogli da budemo mi, ja sa svojom decom, on sa svojom i da bude mnogo više žrtava nego te večeri. Eto, zato smo tu jer stvarno više ne možemo da posmatramo da se to redovno dešava. Imam utisak da ta povlašćena omladina radi šta hoće u ovoj zemlji. Ovako više ne može“, kaže jedan od okupljenih Miljan Miljković.