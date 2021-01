Za danas, sa početkom u 11:30 sati, je u Mostaru najavljena još jedna protestna šetnja zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Šetnje zdravstvenih radnika će krenuti od Španskog trga, do zgrade Vlade kantona.

Iz Sindikata zdravstenih radnika u HNK-a su pozvali su premijera Vlade HNK-a Nevenka Hercega, te ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a Gorana Opsenicu da se ispred zgrade Vlade direktno obrate okupljenim zdravstvenim radnicima, a koji čekaju na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva u kantonu.

Članovi dva sindikata radnika j zdravstvu HNK-a, njih 2.600, pozvali su i građane, a posebno pacijente, da im se pridruže te ih podrže u borbi za njihova prava.

„Generalni štrajk radnika u zdravstvu HNK-a je na snazi u jeku pandemije koronavirusa. Ono s čim se naši članovi susreću je, da dosta pacijenata dolazi sa uputnicama koje zaista ni u kojem slučaju nisu hitne. Onda dolazi do nemilih događaja do prepirki i svađa. Samo hitni slučajevi se obrađuju, a to su u ovome trenutku bolnički pacijenti. Sve je to obrađeno, sve je u potpunosti ispoštovano, sve procedure“ rekai je predsjednik Nezavisnog sindikata (NS) radnika zaposlenih u zdravstvu HNK Dalibor Vuković.