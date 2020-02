Ministar prosvjete kulture i sporta u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, Rašid Hadžović, predložio je županijskoj vladi mjeru provjere diploma svih zaposlenih u javnim institucijama na proračunu ove županije, a Vlada je odluku prihvatila i kreće u provedbu.

Rukovoditelji svih navedenih institucija dužni su provjeriti diplome svojih zaposlenika. Potencijalne sankcije, ukoliko bude otkriveno krivotvorenje, sežu od suspenzija do gubitka posla.

Vlada HNŽ pripremila je za proces provjere diploma u vrijednosti od 30 tisuća maraka, a za osobe čije se plaće isplaćuju iz županijskog proračuna. Povod ovom potezu je činjenica da su lažne i neregularno stečene diplome sve veći problem u BiH te kočnica društvenom napretku.

PERO PAVLOVIĆ, glasnogovornik Vlade HNŽ

To je jedan vrlo obiman posao koji će ministarstvo raditi na način da ce zatražiti od svih rukovodećih državnih službenika da na temelju svojih ovlasti te na temelju dosjea svakog uposlenika od visokoškolske ustanove traže provjeru diplome koja je pohranjena u dosjeu svakog zapsolenika, ako bude poteškoća, naputak je da se obrate inspekciji ministarstva prosvjete koja će taj proces dovesti do kraja.

Studenti pozdravljaju ovu odluku vlade i očekuju čistku kadrova sa spornim diplomama na svim razinama vlasti. Postavljaju pitanje, isplati li se u ovakvom ozračju uopće truditi oko obrazovanja kada je ono praktički na prodaju.

MARTIN MIKULIĆ, predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma

Temelj svakog društva treba biti znanje, a do znanja dolazimo putem obrazovanja, u svakom slučaju pozdravljam ovaj potez i mislim da je on nužan i svim institucijama na svim razinama vlasti u BiH kako bismo uvidjeli tko to nama kroji budućnost. Treba utvrditi ima li netko lažnu diplomu ili je stekao na neregularan način da im se diplome trebaju oduzeti i da se trebaju maknuti s funkcija.