Predstavnici klubova poslanika SNSD-a, HDZ BNiH i Srpskog kluba predali su danas u PSBiH Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda koje je do sada birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, koji ide u redovnu proceduru.

Predsjedavajuća Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać izjavila jenovinarima da su predstavnici klubova poslanika SNSD-a, HDZ-a BiH i Srpskog kluba potpisali i u proceduru predali zajednički prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koji su do sada birani od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava.

Snježana Novaković Bursać(SNSD) je rekla kako je Prijedlog Zakona moguće mijenjati u redovnoj proceduri

Član 6. stav 1. Ustava BiH predvidio mogućnost da pet godina nakon prvog mandata stranih sudija bude moguće donošenje Zakona od strane PS BiH, pojasnila je.

Ovaj prijedlog potpisalo je 14 poslanika. Poslanici SDS i PDP su pismeno odgovorili. Zagovaraju rješenje da sudije biraju NSRS, odnosno Dom naroda Parlamenta FBiH. Pravni stručnjaci su rekli da to nije moguće.

Istaknuto je i mišljenje da bi se prijedlog možda mogao naći na narednoj sjednici.

Na novinarsko pitanje da li će poslanici iz RS-a nakon toga učestvovati u radu Parlamentarne skupštine BiH i u odlučivanju, odgovorila je da učestvuju u radu parlamenta, učestvuju u radu komisija.

– A to kakve će naše odluke biti, to je naše individualno pravo, svakog poslanika pojedinačno, a tako i klubova. Sutra će biti normalno zasjedanje Predstavničkog doma, samo kakve će odluke biti to ćemo mi odlučiti – kazala je Novaković Bursać.