Svatko od nas od uskrslog Krista pali svoje osobno svjetlo života, osobno svjetlo vjere. Prava radost zrači i prenosi se na druge, unosimo je u svagdašnjicu, istaknuo je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u tradicionalnoj uskrsnjoj čestitki, koju je ove godine zbog novonastalih okolnosti pandemije koronavirusa, uputio putem videa.

U poruci nazvanoj “Kristovo uskrsnuće izvor radosti i nade” koju je zajedno s nadbiskupom koadjutorom mons. Tomom Vukšićem uputio u povodu najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa, navodi se kako nije slučajno da se Kristovo uskrsnuće redovno slavi u proljetne dane, nego tu ima duboki smisao.

Naglašeno je da se za vrijeme slavlja Vazmenoga bdijenja u crkvu ulazi sa zapaljenim svijećama, koje upućuju da je u taj zemaljski mrak ušlo Božansko svjetlo, svjetlo života i pobjede nad smrću, pobjede nad tamom grijeha.

“Od Uskrsne svijeće sudionici na bdijenju pale svoje svijeće, što ukazuje da nama valja zapaliti životnu svijeću na Uskrslom Kristu, te u tu noć grijeha i zla unijeti svjetlo vjere koje raspršuje beznađe. Tako svatko od nas od uskrslog Krista pali svoje osobno svjetlo života, osobno svjetlo vjere. U toj životnoj noći Krist uskrsli postaje naše svjetlo. Prava radost zrači i prenosi se na druge. Unosimo je u svagdašnjicu. Kao kršćani vjerujemo što je po ljudsku nevjerojatno: da svako umiranje i neuspjeh, svaka tuga i svako trpljenje biva po Kristu preobraženo u slavu. Uskrsu se ne radujemo iz naših umijeća ili iznašašća. Ta radost izvire iz stvarnosti što On živi, On ide s nama, On nas susreće i prati u životu. To su iskusili Isusovi učenici na sam dan Uskrsa, pa to traje do danas i bit će tako do sudnjeg dana”, ističu karinal Puljić i mons. Vukšić.