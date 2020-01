Nastavak integracija zemalja Zapadnog Balkana u EU u interesu je same Hrvatske, ocijenila je nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske u intersvjuu za BBC na srpskom.

“U hrvatskom je interesu da tih šest država uđe u EU, sa punom sviješću koliko je ograničen domet tog članstva”, poručila je nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske.

Pusić je ocijenila i da nestabilnost regiona nije dobra za njenu zemlju

“Ako imaš nestabilno i opasno susjedstvo, gdje stvari funkcionišu po drugim kriterijumima, gdje igraju neki drugi igrači, članstvo u EU ni Hrvatskoj ne pomaže puno – pomaže ponajviše ekonomski, ali nesigurnost ostaje nesigurnost”, istakla je ona.

Pusić je komentarisala i položaj Hrvatske u EU:

Hrvatska je apsolutno nazadovala otkad je ušla u Evropsku uniju, prije svega na području ljudskih i manjinskih prava, sudstva i političke kulture u smislu poštivanja institucija”.

Osvrnula se i na kampanju za predsjedničke izbore u Hrvatskoj i to što je Kolinda Grabar Kitarović uvjeravala birače da je spremna da blokira napredak Srbije ka EU ako se ne riješe otvorena pitanja između dvije zemlje.

“To je tema u predizbornoj kampanji – klasični elementi populizma su narod i neprijatelj, etnički neprijatelj”, smatra Pusić.

Pusić zamjera Grabar Kitarović i na insistiranju da je Hrvatska napustila Balkan i postala dio Srednje Evrope.

Hrvatska je apsolutno nazadovala otkad je ušla u Evropsku uniju, prije svega na području ljudskih i manjinskih prava, sudstva i političke kulture u smislu poštivanja institucija”.

Hrvatsko predsjedavanjeVijećem Evropske unije, stiglo je u trenutku kada je nakon odlaganja početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom Zapadni Balkan ponovo postao jedna od ključnih tema.

“To je tema koja je dovoljno velika da bude značajna, a nije dovoljno velika da bude značajna za neku od velikih država – one će se baviti Rusijom, Kinom, SAD, Bregzitom ili budžetom, a ne Zapadnim Balkanom”, smatra Pusić.

Ona je ocijenila da je za Hrvatsku to centralna tema i podsjetila da je to Zagrebu uvijek i poručivano – Evropa od vas to očekuje jer poznajete teren, živjeli ste u istoj političkoj tvorevini, imate isti politički mentalitet i kulturu, a i vaš je direktan interes.Posebna prilika za pitanja o Zapadnom Balkanu biće veliki samit u glavnom gradu Hrvatske, zakazan za 7. maj 2020 .godine, podsjeća BBC.