Magistralni i regionalni putevi u Sarajevsko-romanijskoj i gornjodinskoj regiji su očišćeni i posuti solju, pa se saobraćaj odvija bez poteškoća, rečeno je u preduzeću “Romanijaputevi”.

Tehnički direktor u ovom preduzeću Dragan Buloščić rekao je za Srnu da visina snijega na planinskim prevojima dostiže tridesetak centimetara i da dio mehanizacije još radi na regionalnim putevima.

On je podsjetio da ovo preduzeće održava puteve u zimskom periodu do 15. marta prema potpisanom ugovoru, ali da to ne znači da će “Romanijaputevi” prestati sa tim poslovima.

“Moramo stvoriti normalne uslove za odvijanje saobraćaja bez obzira na ugovor i datume i nastavljamo dalje sa zimskim održavanjem puteva”, istakao je Buloščić.

Preduzeće “Romanijaputevi” brine o održavanju u zimskom periodu više od 600 kilometara magistralnih i regionalnih puteva u dvije regije.

Na Sokocu je tokom noći palo 15 centimetara novog snijega, podaci su Meteorološke stanice u ovom mjestu.