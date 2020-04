Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je Štab za vanredne situacije kontatovao da je situacija u gradu pod kontrolom.

Danas je tačno mjesec dana od kada je utvrđen nulti pacijent u Banjaluci. Imali smo linearan rast i najbitnije je da on nije eksponencijalan. Stanje držimo pod kontrolom i preventivnim mjerama smo zaštitili zdravlje i živote stanovnika, rekao je Radojičić nakon sjednice Štaba.

On je naveo da je trenutno u Banjaluci 194 zaraženih virusom korona i da još nije dostignut vrhunac epidemije.

Podsjetio je da sva lica koja dolaze u Republiku Srpsku moraju da idu u karantin.

Bilo koje popuštanje ne dolazi u obzir. Moramo spriječiti ulazak novih prenosilaca iz inostranstva. Sva lica koja bi dolazila u zemlju za uskršnje, odnosno vaskršnje praznike, provela bi Vaskrs u karantinu i to moraju da znaju.

On je naveo da i dalje ostaje na snazi mjera zabrane kretanja za lica mlađa od 65 godina utorkom i petkom od 07.00 do 11.00 časova, te da se to ne odnosi na radnike koji imaju potvrdu poslodavca.